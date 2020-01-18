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18 января 2020, суббота, 12:49 46
Политика 2020-01-18T12:51:16+02:00
Українські Новини
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

Надежда Комендантова
ЕСПЧ, Закон о люстрации, Денис Малюська, Обжалование, Люстрация
ЕСПЧ. Фото: strasbourgobservers.com
ЕСПЧ. Фото: strasbourgobservers.com

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на министра юстиции Дениса Малюську.

Он отметил, что жалоба на решение ЕСПЧ была подана вечером 16 января, сам срок обжалования решения истекал 17 января.

Как сообщали Українські Новини, 17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию чиновников в Украине нарушающей права человека. В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает парламенту признать недействительным закон "Об очищении власти" (люстрации

 

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