Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти. Шість осіб загинуло

У той час як кількість тих, хто заразилися коронавірусом у світі досягла 109 207 випадків, в Італії шестеро людей загинули під час тюремних заворушень, які виникли з-за обмежень щодо візитів до ув'язнених, введених для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В Італії в'язні влаштували бунт у північному місті Модена з-за того, що їм повідомили про зупинення візитів у в'язницю. Вважається, що принаймні двоє з загиблих мали передозування наркотиками.

Бунт почався в неділю, коли шістдесят укладених підпалили в'язницю, намагаючись втекти. Їм сказали, що родичі і друзі не зможуть відвідувати їх через заходи боротьби з коронавірусом.

Співробітникам правоохоронних органів вдалося зупинити втечу 500 ув'язнених. Однак деякі змогли проникнути в медпункт і дісталися до метадону та інших препаратів.