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  • Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти. Шість осіб загинуло
09 березня 2020, понеділок, 18:45 10
Європа 2020-03-09T20:30:02+02:00
Українські Новини
Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти. Шість осіб загинуло

Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти. Шість осіб загинуло

Таня Войтюк
тюремний бунт, Спалах коронавірусу, коронавірус в Італії, коронавірус у світі
Коронавірус.Фото: chinadaily
Коронавірус.Фото: chinadaily

У той час як кількість тих, хто заразилися коронавірусом у світі досягла 109 207 випадків, в Італії шестеро людей загинули під час тюремних заворушень, які виникли з-за обмежень щодо візитів до ув'язнених, введених для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В Італії в'язні влаштували бунт у північному місті Модена з-за того, що їм повідомили про зупинення візитів у в'язницю. Вважається, що принаймні двоє з загиблих мали передозування наркотиками.

Бунт почався в неділю, коли шістдесят укладених підпалили в'язницю, намагаючись втекти. Їм сказали, що родичі і друзі не зможуть відвідувати їх через заходи боротьби з коронавірусом.

Співробітникам правоохоронних органів вдалося зупинити втечу 500 ув'язнених. Однак деякі змогли проникнути в медпункт і дісталися до метадону та інших препаратів.

Загалом, за даними Reuters, укладені в чотирьох італійських в'язницях повстали з-за нових правил, покликаних допомогти стримати коронавірус. Введення нових правил, які включають заборону на побачення з родичами, призвело до хаосу в тюрмах Неаполя, Модени, Фрозіноне та Олександрії.

В той же час ув'язненим було дозволено зв'язуватися з відвідувачами по телефону або іншими дистанційними засобами. У результаті заворушень кілька співробітників в'язниць отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус.

У ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по світу і влітку.

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