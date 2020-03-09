Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти. Шість осіб загинуло

У той час як кількість тих, хто заразилися коронавірусом у світі досягла 109 207 випадків, в Італії шестеро людей загинули під час тюремних заворушень, які виникли з-за обмежень щодо візитів до ув'язнених, введених для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє "Європейська правда". В Італії в'язні влаштували бунт у північному місті Модена з-за того, що їм повідомили про зупинення візитів у в'язницю. Вважається, що принаймні двоє з загиблих мали передозування наркотиками. Бунт почався в неділю, коли шістдесят укладених підпалили в'язницю, намагаючись втекти. Їм сказали, що родичі і друзі не зможуть відвідувати їх через заходи боротьби з коронавірусом. Співробітникам правоохоронних органів вдалося зупинити втечу 500 ув'язнених. Однак деякі змогли проникнути в медпункт і дісталися до метадону та інших препаратів. Загалом, за даними Reuters, укладені в чотирьох італійських в'язницях повстали з-за нових правил, покликаних допомогти стримати коронавірус. Введення нових правил, які включають заборону на побачення з родичами, призвело до хаосу в тюрмах Неаполя, Модени, Фрозіноне та Олександрії. В той же час ув'язненим було дозволено зв'язуватися з відвідувачами по телефону або іншими дистанційними засобами. У результаті заворушень кілька співробітників в'язниць отримали поранення. Як повідомляли Українські Новини, Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус. У ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по світу і влітку.