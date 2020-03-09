Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавірусу

Підконтрольні Росії бойовики планують перемістити в одну з лікарень тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чоловіка з симптомами коронавірусу, які проявилися у нього після подорожі до Китаю. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Чоловік є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно став власником російського паспорта. "Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його як можна швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати своїх медичних установах", - йдеться в повідомленні Найближчим часом його планують доставити з російського міста Новошахтинськ на неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі чоловіка передадуть в одну з лікарень на території ОРДЛО. Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів до 1 квітня. Тим часом в Україні офіційно підтвердили лише один випадок зараження коронавірусом. Також в Україну з ОРДЛО не будуть пускати людей з симптомами коронавіруса.