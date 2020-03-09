Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавірусу

Найближчим часом його планують доставити з російського міста Новошахтинськ на неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі чоловіка передадуть в одну з лікарень на території ОРДЛО.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів до 1 квітня.

Тим часом в Україні офіційно підтвердили лише один випадок зараження коронавірусом.

Також в Україну з ОРДЛО не будуть пускати людей з симптомами коронавіруса.