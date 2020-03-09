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09 березня 2020, понеділок, 15:24 10
Силові структури 2020-03-09T16:15:02+02:00
Українські Новини
Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавірусу

Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавірусу

Таня Войтюк
Донбас, ОРДЛО, Коронавірус, коронавірус в Україні
Чоловіка з симптомами коронавіруса доставлять в ОРДЛО. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Чоловіка з симптомами коронавіруса доставлять в ОРДЛО. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Підконтрольні Росії бойовики планують перемістити в одну з лікарень тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чоловіка з симптомами коронавірусу, які проявилися у нього після подорожі до Китаю. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Чоловік є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно став власником російського паспорта.

"Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його як можна швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати своїх медичних установах", - йдеться в повідомленні

Найближчим часом його планують доставити з російського міста Новошахтинськ на неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі чоловіка передадуть в одну з лікарень на території ОРДЛО.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів до 1 квітня.

Тим часом в Україні офіційно підтвердили лише один випадок зараження коронавірусом.

Також в Україну з ОРДЛО не будуть пускати людей з симптомами коронавіруса.

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