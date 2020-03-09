Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб

В той час, як кількість заражених коронавірусом досягла 109 тис. осіб, від вірусу вилікувались 62 тисячі осіб. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, по всьому світу кількість вилікуваних від коронавірусу людей становить 62 176 осіб за станом на 9 березня.

А кількість заражених наближається до позначки 110 тис. і становить 109 270 осіб.

Найстрімкіше коронавірус наразі поширюється в Італії, де за добу зафіксували майже 1,5 тис. нових інфікованих.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків зараження коронавірусом порівняно з 8 березня, становить 3 112 осіб. А кількість жертв коронавірусу збільшилася до 3 816 осіб (222 особи за добу).

Інфографіка коронавірусу. Фото: South China Morning Post

Тим часом у ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по світу і влітку.

Трамп сумнівається в правдивості статистики коронавирусу, і не бачить сенсу звертатися до лікаря.