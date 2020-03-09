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09 березня 2020, понеділок, 13:15 11
Президент 2020-03-09T13:30:12+02:00
Українські Новини
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Шевченка

Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Шевченка

Анна Рудык
Тарас Шевченко, Володимир Зеленський, Олена Зеленська
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Шевченка. Фото: прес-служба Президента
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Шевченка. Фото: прес-служба Президента

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять поета Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з його дня народження.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський разом з дружиною Оленою поклали квіти до пам'ятника поетові в Києві.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: прес-служба ПрезидентаВолодимир Зеленський з дружиною Оленою біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: прес-служба Президента

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження великого українського поета", - йдеться в повідомленні.

Пам'ятник Тарасу Шевченку. Фото: прес-служба ПрезидентаПам'ятник Тарасу Шевченку. Фото: прес-служба Президента

Як повідомляли Українські Новини, 9 березня виповнюється 206 років з дня народження великого українського поета, одного з головних діячів української літератури, прозаїка та художника Тараса Григоровича Шевченка, твори якого вивчають в українських школах і університетах.

Раніше вийшов перший український фільм про 10-річне заслання Тараса Шевченка.

Крім того, 12 березня на екрани вийде фільм "Толока" на основі балади Тараса Шевченка.

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