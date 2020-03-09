Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Шевченка

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять поета Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з його дня народження. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини. Зеленський разом з дружиною Оленою поклали квіти до пам'ятника поетові в Києві. Володимир Зеленський з дружиною Оленою біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: прес-служба Президента "Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження великого українського поета", - йдеться в повідомленні. Пам'ятник Тарасу Шевченку. Фото: прес-служба Президента Як повідомляли Українські Новини, 9 березня виповнюється 206 років з дня народження великого українського поета, одного з головних діячів української літератури, прозаїка та художника Тараса Григоровича Шевченка, твори якого вивчають в українських школах і університетах. Раніше вийшов перший український фільм про 10-річне заслання Тараса Шевченка. Крім того, 12 березня на екрани вийде фільм "Толока" на основі балади Тараса Шевченка.