Сегодня исполняется 206 лет со дня рождения Тараса Шевченко. История жизни Кобзаря

В то время, как Украина отмечает Великий пост, день 9 марта также является памятной датой, ведь именно сегодня исполняется 206 лет со дня рождения великого украинского поэта, одного из главных деятелей украинской литературы, прозаика и художника Тараса Григорьевича Шевченко, произведения которого обязательно изучают в школах и университетах.

Изучением жизни поэта занимались многие историки и исследователи, про Шевченко написано большое количество книг и сложено много легенд. Однако несмотря на это, есть много спорных фактов, о достоверности которых эксперты до сих пор спорят. Українські Новини собрали некоторые факты о жизни Кобзаря.

Жизнь Тараса Шевченко никогда не была легкой. Известно, что родился поэт 9 марта ( 25 февраля) 1814 года в селе Моринцы, Звенигородский уезд Киевской губернии, Российская империя (ныне Черкасская область, Украина) в многодетной семье крепостного –крестьянина, который был в услужении у В. В. Энгельгардта, — племянника князя Г. А. Потёмкина.

В 12 лет юный Шевченко потерял родителей, и вынужден был рано повзрослеть, начав прислуживать разным священникам и учителям, затем по окрестным сёлам у дьячков-маляров ("богомазов", то есть художников-иконописцев).

Одно время Шевченко пас овец, затем служил у местного священника. В школе дьячка-учителя Шевченко выучился грамоте, а у маляров познакомился с приёмами рисования. На шестнадцатом году жизни, в 1829 году он попал в число прислуги нового помещика П. В. Энгельгардта — сначала в роли поварёнка, затем слуги-"казачка", где началось его возвышение.

Помещик заметил способности Шевченко и отдал его в обучение преподавателю Виленского университета портретисту Яну Рустему. В Вильне Шевченко пробыл около полутора лет, а с переездом в начале 1831 года в Санкт-Петербург Энгельгардт, намереваясь сделать из своего крепостного домашнего живописца, послал его в 1832 году в обучение к "разных живописных дел цеховому мастеру" Василию Ширяеву. Будучи помощником Ширяева, Шевченко участвовал в работе над росписями петербургского Большого театра, становясь все более известным в разных кругах.

Именно талант и невероятная страсть по исккусству принесли Кобзарю звание Академика гравировки за выполненную им гравюру по картине Рембрандта "Притча о работниках на винограднике" в 1860 году.

Кроме того, Шевченко был любимым учеником художника Карла Брюллова. О Шевченко как о художнике знают не все, однако сохранилось множество его работ – 835, а еще 300 – утеряны.

Личная жизнь Кобзаря

Личная жизнь деятеля остается под таинственным занавесом, который вот уже много лет историки и эксперты пытаются раскрыть, как можно шире.

Как утверждают исследователи биографии Кобзаря, Шевченко влюблялся 6 раз. Первой любовью поэта стала его односельчанка Оксана Коваленко. Родственники были уверены, что молодые поженятся, когда Тарас и Оксана станут взрослее. Однако Шевченко увез Энгельгардт, а Оксана спустя время вышла замуж за другого мужчину. Поэт, будучи в зрелом возрасте, неоднократно вспоминал свою первую возлюбленную в стихах.

Второй женщиной, которую полюбил Кобзарь, стала польская швея Дзюня Гусиковская, однако и с ней у Шевченко не сложилось.

Третья любовь Шевченко – Анна Закревская, которой был на тот момент 21 год. Но Тарасу и Анне было не суждено быть вместе – девушка была замужем за полковником. Анне Тарас Шевченко посвятил свое стихотворение "Г.З.".

Четвертой любовью Кобзаря стала княжна Варвара Репнина-Волконская, которая заметила его на одном из балов. Княжна предложила Тарасу пожить в своем поместье в Яготине, на что поэт согласился. Однако Тарас воспринимал Варвару только как близкого друга, а не как любовницу, из-за чего они вскоре расстались.

Пятая женщиная сердца Шевченка была на 30 лет младше, чем он. Екатерина Пиунова была актрисой, совсем юной девушкой – ей было всего лишь 14 лет на тот момент, когда Шевченко предложил выйти за него замуж. Поэтому родители были категорически против, и брак не состоялся.

Последней, шестой, кого полюбил Шевченко, стала 19-летняя девушка Лукерья Полусмак. Она работала служанкой. Чтобы заслужить расположение возлюбленной Шевченко одаривал ее платьями, туфлями, перстнями, серьгами и даже купил ей Евангелие с золотыми краями. После долгих ухаживаний девушка приняла предложение руки и сердца. Шевченко активно готовился к женитьбе и нанял Лукерье учителя, чтобы тот научил невесту хорошим манерам и привил ей элементарные знания. Однако свадьба не состоялась. Исследователи предполагают несколько версий расторжения помолвки: измена Лукерьи с ее же учителем, либо ее отказ ехать с Шевченко в Санкт-Петербург. Лукерья стала последней, кого поэт полюбил незадолго до смерти.

Ранее вышел первый украинский фильм о 10-летней ссылке Тараса Шевченко.

Кроме того, 12 марта на экраны выйдет фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко.