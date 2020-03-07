Вышел первый трейлер фильма "Тарас. Возвращение"

Вышел трейлер романтическо-драматической саги "Тарас. Возвращение" Александра Денисенко. Это первый украинский фильм о 10-летней ссылке Тараса Шевченко в российской царской армии, которая оккупировала в середине XIX века казахские степи, пишет cinema.in.ua.

Фильм рассказывает о последних трех месяцах ссылки Тараса Шевченко на полуострове Мангистау в Новопетровской крепости на Каспии, в 1857 году. Поэт получает известие от друзей из Петербурга о помиловании его царем Александром II. Однако военное руководство Новопетровского укрепления не спешит сообщать об этом Тарасу и не издает приказ об освобождении. Более того, к форту прибывает тайный агент из Петербурга.

Премьера фильма запланирована на 2 апреля 2020 года.







Как сообщали Українські Новини, вышел трейлер украинской военной драмы "Черкассы". Драма основана на реальных событиях весны 2014 года, когда украинские корабли оказались заблокированы в бухте Донузлав.



Ранее в прокат вышла украинская военная комедия "Наши котики". В основу сюжета положены реальные истории, рассказанные добровольцами и бойцами ВСУ.