подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
07 марта 2020, суббота, 21:45 200
Lifestyle 2020-03-07T21:46:36+02:00
Українські Новини
Вышел первый трейлер фильма "Тарас. Возвращение"

Вышел первый трейлер фильма "Тарас. Возвращение"

Валерия Драгомирова
Трейлер, украинский фильм, Александр Денисенко, Фильм Тарас. Возвращение

Вышел трейлер романтическо-драматической саги "Тарас. Возвращение" Александра Денисенко. Это первый украинский фильм о 10-летней ссылке Тараса Шевченко в российской царской армии, которая оккупировала в середине XIX века казахские степи, пишет cinema.in.ua.

Фильм рассказывает о последних трех месяцах ссылки Тараса Шевченко на полуострове Мангистау в Новопетровской крепости на Каспии, в 1857 году. Поэт получает известие от друзей из Петербурга о помиловании его царем Александром II. Однако военное руководство Новопетровского укрепления не спешит сообщать об этом Тарасу и не издает приказ об освобождении. Более того, к форту прибывает тайный агент из Петербурга.

Премьера фильма запланирована на 2 апреля 2020 года.




Как сообщали Українські Новини, вышел трейлер украинской военной драмы "Черкассы". Драма основана на реальных событиях весны 2014 года, когда украинские корабли оказались заблокированы в бухте Донузлав.

Ранее в прокат вышла украинская военная комедия "Наши котики". В основу сюжета положены реальные истории, рассказанные добровольцами и бойцами ВСУ. 

Больше новостей о: Трейлер украинский фильм Александр Денисенко Фильм Тарас. Возвращение

Fitch подтвердил рейтинг Украины "В". Прогноз позитивный
В Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили, - Минздрав
Новости
ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса 22:15
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14
У нардепа Волошина не нашли коронавирус 20:43
Семь человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, - обладминистрация 20:13
Бойко похвалил Шмыгаля: в новом правительстве меньше грантоедов - это дает надежду 20:00
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
И.о генпрокурора стал Чумак 10:48
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
больше новостей
Минфин отказался от размещения ОВГЗ после выходных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok