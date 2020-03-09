"Слуга народу" шукає заміну Авакову, - депутат

Партія "Слуга народу" шукає кандидата на посаду заступника міністра внутрішніх справ, який в перспективі міг би замінити Арсена Авакова, який задекларував більше мільйона гривень зарплати в МВС за минулий рік, інтерв'ю 24 каналу.

Так, Кравчук заявила, що у фракції є питання до Авакова.

"Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду... Інших шансів може не бути, тому що це безпека людей, це 300 тисяч особового складу. Є питання до пана Авакова: і з поліції, і, очевидно, в інших моментах. Очевидно – і це правда – досі немає кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде в порядку", - сказала депутат.

Також Кравчук заявила, що Авакова можуть замінити в разі, якщо знайдеться заступник глави МВС, який зможе це зробити.

"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що цей потенційний заступник зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде. Про це свідчать попередні звільнення", - сказала Кравчук.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій, Малюська, Аваков і Федоров залишилися на своїх місцях а Пристайко та Кулеба помінялися посадами.

Також Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень