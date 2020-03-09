Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном

Міністерство закордонних справ України у зв'язку з поширенням китайського коронавірусу, від якого загинули вже 3,8 тис. осіб, опублікувало рекомендації для українців. Публікація розміщена на офіційному сайті МЗС.

Так, МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій країн, найбільш уражених вірусом.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровані випадки інфікування громадян COVID-19, необхідно проявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись і виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідування уражених вірусом регіонів, повідомити про своє місцезнаходження та контактні дані найближчим дипломатичним установам України, а також зареєструватися на веб-ресурсі "ДРУГ", стежити за рекомендаціями щодо ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті МЗС України та веб-ресурсі tripadvisor", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, при виникненні загрози життю та здоров'ю, громадянам України рекомендовано невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установм України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38-044-238-16-57, адреса електронної пошти - cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляли Українські Новини, Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус.

Тим часом у ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися світом і влітку.