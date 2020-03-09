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09 березня 2020, понеділок, 11:10 7
Європа 2020-03-09T12:00:02+02:00
Українські Новини
На коронавірус заразився ще один чиновник Євросоюзу

На коронавірус заразився ще один чиновник Євросоюзу

Анна Рудык
Коронавірус, Спалах коронавірусу, коронавірус в Європі, Китайський коронавірус
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В Раді Європейського союзу в Брюсселі зафіксований другий випадок зараження коронавірусом. Про це повідомив генеральний директор Ради з організаційного розвитку і послуг в електронному листі, передає Reuters.

Так, повідомляється, що заражений був присутній на зустрічі послів 27 держав-членів 2 березня

"Другий випадок коронавірусу був виявлений в Раді Європейського Союзу в Брюсселі минулого тижня. Цей чоловік був присутній на зустрічі послів 27 держав-членів 2 березня. Всі райони, де він перебував, були опечатані і ретельно продезінфіковані", - йдеться в листі.

46 співробітників Ради ЄС попросили залишитися вдома і стежити за своїм здоров'ям.

В Раді ЄС, де проводяться зустрічі на рівні міністрів і саміти, працюють близько 3000 осіб.

Минулого тижня інший орган ЄС, Європейське оборонне агентство повідомило про випадок коронавірусу серед своїх співробітників. Чиновник нещодавно побував у північній Італії.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків зараження коронавірусом порівняно з 8 березня, становить 3 112 осіб. А кількість жертв коронавірусу збільшилася до 3 816 осіб (222 особи за добу). В Італії кількість заражених зростає стрімкіше, ніж у Південній Кореї і наближається до другого місця після Китаю з 7 375 хворими (за добу 1492 нових випадки), загинули 366 чоловік.

Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав свою квартальну зарплату на боротьбу з коронавірусом.

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