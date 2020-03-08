В Амстердамі затвердили главу міжнародної слідчої групи від України

Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групи від України у справі MH17. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Паботу міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 осіб, продовжено. У Спільну слідчу групу (Joint Investigation Team) входять представники правоохоронних органів п'яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

Сьогодні в Амстердамі погоджено і затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи від України. Від Офісу Генерального прокурора JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вірить, що винні у катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Державна прикордонна служба затримала колишнього бойовика, який здійснював охорону місця аварії літака Malaysia Airlines рейсу МН17. Пізніше суд заарештував охоронця місця катастрофи за підозрою в участі в угрупованні "ДНР".