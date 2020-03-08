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08 марта 2020, воскресенье, 21:52 102
Политика 2020-03-08T21:52:36+02:00
Українські Новини
Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность

Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность

Ольга Фандорина
Крушение самолета, МН17, Владимир Зеленский, Крушение МН17
Владимир Зеленский на
Владимир Зеленский на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

После того, как следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17, президент Владимир Зеленский верит, что виновные в смерти 298 человек вследствие крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого на Донбассе 17 июля 2014 года, понесут ответственность.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передают Українськi Новини.

"Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал он.

Зеленский отметил, что совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17.

Он отметил, что 9 марта начнется рассмотрение данного дела в суде в Гааге.

Ранее Українські Новини сообщали, что Государственная пограничная служба задержала бывшего боевика, осуществлявшего охрану места крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Позже суд арестовал охранника места катастрофы по подозрению в участии в группировке "ДНР".

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines 17 июля 2014 году осуществлял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет сбили в небе над неподконтрольной частью Донбасса. В результате погибли 298 человек из 10 государств. Следствие подтвердило, что самолет сбили ракетой "Бук", привезенной на оккупированную территорию Донбасса из России.

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