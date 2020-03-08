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  • Малюська приніс дружині троянду, привітав з 8 березня і запитав, чи не занадто дурний у нього вигляд
08 березня 2020, неділя, 17:09 12
Політика 2020-03-08T20:30:02+02:00
Українські Новини
Малюська приніс дружині троянду, привітав з 8 березня і запитав, чи не занадто дурний у нього вигляд

Малюська приніс дружині троянду, привітав з 8 березня і запитав, чи не занадто дурний у нього вигляд

Ольга Фандорина
8 березня, Привітання, Денис Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська опублікував романтичне фото з величезною трояндою, яку він подарував своїй дружині на 8 березня. Пост-привітання з'явився на сторінці чиновника в Facebook.

"Запитав дружину, чи не занадто дурний вигляд на фото як для привітання з 8 Березня. Відповіла, що після фото догори ногами вже ніхто не здивується. А тому з святом вас, дорогі жінки!", - пише Малюська.

Фото: Денис Малюська

Міністр зазначив, що він, як керівник органу, що проводить гендерну експертизу законопроектів, обіцяє забезпечувати рівність прав на нормативному рівні. Також Малюська похвалився тим, що приготував сніданок і обід для трьох дочок і дружини, додавши, що він це робить кожен день.

Скріншот: Денис Малюська Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день.

Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тому українці отримують ще один додатковий вихідний в понеділок, 9 березня. Кращі листівки привітання з 8 березня.

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