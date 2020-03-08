Малюська приніс дружині троянду, привітав з 8 березня і запитав, чи не занадто дурний у нього вигляд

Міністр юстиції Денис Малюська опублікував романтичне фото з величезною трояндою, яку він подарував своїй дружині на 8 березня. Пост-привітання з'явився на сторінці чиновника в Facebook.

"Запитав дружину, чи не занадто дурний вигляд на фото як для привітання з 8 Березня. Відповіла, що після фото догори ногами вже ніхто не здивується. А тому з святом вас, дорогі жінки!", - пише Малюська.

Міністр зазначив, що він, як керівник органу, що проводить гендерну експертизу законопроектів, обіцяє забезпечувати рівність прав на нормативному рівні. Також Малюська похвалився тим, що приготував сніданок і обід для трьох дочок і дружини, додавши, що він це робить кожен день.

Як повідомляли Українські Новини, кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день.

Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тому українці отримують ще один додатковий вихідний в понеділок, 9 березня. Кращі листівки привітання з 8 березня.