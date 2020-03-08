Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день, - опрос

77% украинцев намерены праздновать праздник 8 марта в этом году, а 19% отметили, что праздновать не будут. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-25 февраля 2020 года.



• Для большинства опрошенных (68%) праздник 8 марта является хорошим поводом сделать приятное близким женщинам. Относительно чаще альтернативу выбирали молодежь, жители Востока и Юга.



• 11% считают 8 марта обычным днем (с 2013 года количество таких респондентов выросло вдвое). Это чаще жители Запада. Интересно, что женщины (13%) разделяют утверждение об обычном дне чаще, чем мужчины (8%).



• Лишь 9% считают этот праздник символом борьбы женщин за свои права, а 8% говорят о нем как о празднике из советского прошлого. Последнее утверждение ближе для респондентов старшего возраста.



• Большинство опрошенных (87%) не поддерживают идею отмены праздника 8 марта (в 2012 году - 91%). Поддерживают идею - только 9%, чаще на Западе (18%), в то время даже здесь большинство (73%) не поддерживают такую инициативу.



Интересно, что среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 марта, чем среди женщин.



Как сообщали Українські Новини, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта.



Лучшие открытки для поздравления с 8 марта.