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08 березня 2020, неділя, 17:44 4
Суспільство 2020-03-08T23:51:48+02:00
Українські Новини
На Марш жінок прийшли 2 тисячі осіб, захід пройшов спокійно

На Марш жінок прийшли 2 тисячі осіб, захід пройшов спокійно

Ольга Фандорина
Марш, 8 березня, Марш жінок

Близько 2 тис. людей провели акції за ґендерна рівноправність "Марш жінок" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Сутичок і провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Всього в ході взяло участь близько 2 000 осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Національної гвардії України", - сказано в ньому.

У столиці пройшли акції різної спрямованості, тому поліцейські пильно стежили за порядком і оперативно реагували в цілях недопущення конфліктів та будь-яких порушень.

Крім того, з учасниками і організаторами заходів працювали представники поліції діалогу, завдання яких полягає в запобіганні провокацій та роз'яснення присутнім про відповідальність у разі порушення правопорядку.

Під час ходи короткочасно перекривали рух по вулиці Михайлівській і Європейській площі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський привітав жінок з 8 березня та побажав здійснення усіх мрій.

Кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день.

Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тому українці отримують ще один додатковий вихідний в понеділок, 9 березня.

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На Марш жінок прийшли 2 тисячі осіб, захід пройшов спокійно
Україна
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