На Марш жінок прийшли 2 тисячі осіб, захід пройшов спокійно

Близько 2 тис. людей провели акції за ґендерна рівноправність "Марш жінок" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Сутичок і провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Всього в ході взяло участь близько 2 000 осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Національної гвардії України", - сказано в ньому.

У столиці пройшли акції різної спрямованості, тому поліцейські пильно стежили за порядком і оперативно реагували в цілях недопущення конфліктів та будь-яких порушень.

Крім того, з учасниками і організаторами заходів працювали представники поліції діалогу, завдання яких полягає в запобіганні провокацій та роз'яснення присутнім про відповідальність у разі порушення правопорядку.

Під час ходи короткочасно перекривали рух по вулиці Михайлівській і Європейській площі.

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