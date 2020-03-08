В Киеве проходит женский марш. Яркие фото

В Международный женский день в центре Киева проходит традиционный женский марш. Колонна собралась на Михайловской площади, учасники и участницы марша находятся в кольце полиции. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Спикеры призывают ратифицировать Стамбульскую конвенцию и рассказывают о важности борьбы за права женщин сегодня.

Напротив находился марш за традиционные ценности. Они называют феминизм болезнью. С их стороны звучат лозунги "феминизм лечится". Также звучат молитвы и призывы покаяться, и даже оскорбления.

Участники и участницы марша за права женщин рассказывают, как женщины страдают от физического, психологического, экономического неравенства. Звучат лозунги "Свобода, равенство, женская солидарность".

Около 12:45 началось шествие участников марша. Противники марша остались на Михайловской площади. Участники скандируют "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Цветы клумбам, права женщинам".



Участники марша закончили шествие в 13:30 на Почтовой площади.



