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08 марта 2020, воскресенье, 13:31 509
Общество 2020-03-08T14:20:47+02:00
Українські Новини
В Киеве проходит женский марш. Яркие фото

В Киеве проходит женский марш. Яркие фото

Валерия Драгомирова
Киев, 8 марта, Марш женщин, Международный женский день

В Международный женский день в центре Киева проходит традиционный женский марш. Колонна собралась на Михайловской площади, учасники и участницы марша находятся в кольце полиции. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Спикеры призывают ратифицировать Стамбульскую конвенцию и рассказывают о важности борьбы за права женщин сегодня.

Напротив находился марш за традиционные ценности. Они называют феминизм болезнью. С их стороны звучат лозунги "феминизм лечится". Также звучат молитвы и призывы покаяться, и даже оскорбления.

Участники и участницы марша за права женщин рассказывают, как женщины страдают от физического, психологического, экономического неравенства. Звучат лозунги "Свобода, равенство, женская солидарность".

Около 12:45 началось шествие участников марша. Противники марша остались на Михайловской площади. Участники скандируют "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Цветы клумбам, права женщинам".


Участники марша закончили шествие в 13:30 на Почтовой площади. 

Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини
Женский марш. Фото: Українські Новини


Как сообщали Українські Новини, Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний. 

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