Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний

Президент Владимир Зеленский желает женщинам осуществления всех желаний по случаю 8 Марта.

Об этом он написал в своем Instagram, передают Українські Новини.



"В моем детстве 8 Марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют сильный пол на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще и помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал президент.



Он добавил, что мужчины готовы помогать женщинам во всем, чтобы они могли стать теми, кем желает их душа.

Поздравление президента с 8 марта. Скриншот. Instagram/zelenskiy_official





Как сообщали Українські Новини, 8 марта отмечается Международный женский день.



Кроме того, 77% украинцев намерены отмечать 8 марта, а 19% отметили, что праздновать не будут. Среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 марта, чем среди женщин.

Лучшие открытки для поздравления с 8 марта.