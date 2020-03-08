подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
08 марта 2020, воскресенье, 12:51 363
Общество 2020-03-08T12:52:36+02:00
Українські Новини
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний

Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний

Валерия Драгомирова
Поздравление, 8 марта, Владимир Зеленский, Международный женский день
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский желает женщинам осуществления всех желаний по случаю 8 Марта.

Об этом он написал в своем Instagram, передают Українські Новини.

"В моем детстве 8 Марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют сильный пол на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще и помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал президент.

Он добавил, что мужчины готовы помогать женщинам во всем, чтобы они могли стать теми, кем желает их душа.

Поздравление президента с 8 марта. Скриншот. Instagram/zelenskiy_officialПоздравление президента с 8 марта. Скриншот. Instagram/zelenskiy_official



Как сообщали Українські Новини, 8 марта отмечается Международный женский день.

Кроме того, 77% украинцев намерены отмечать 8 марта, а 19% отметили, что праздновать не будут. Среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 марта, чем среди женщин.

Лучшие открытки для поздравления с 8 марта. 

Больше новостей о: Поздравление 8 марта Владимир Зеленский Международный женский день

Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний
Новости
Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав 13:50
Женский марш
В Киеве проходит женский марш. Яркие фото 13:31
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний 12:51
В Японии пропал украинский спортсмен Алексей Борисенко 12:20
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Индексация пенсий начнется с 1 апреля: в Минсоцполитики рассказали, кому повысят выплаты в 2020 10:15 Инфографика
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день, - опрос 10:46
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14
больше новостей
Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день, - опрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok