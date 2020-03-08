Під Тернополем у ДТП зіткнулися 2 автомобіля: постраждали 5 осіб

У ДТП у Тернопільській області постраждали п'ять осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції області в неділю, 8 березня.

Аварія сталася на ділянці автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка у Тернопільському районі. Зіткнулися автомобілі ЗАЗ-110307 і Volkswagen Vento.

"За попередньою інформацією, водій ЗАЗ, 1995 року народження, не впорався з керуванням, машину занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру транспортний засіб врізався в іномарку під керуванням львів'янина", - сказано в повідомленні.

Постраждали водій і троє пасажирів автомобіля ЗАЗ, а також чотирирічна дитина з машини Volkswagen.

Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб госпіталізовано у четвер, 13 лютого, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на 50 км автодороги Н-24 "Благовіщенське – Миколаїв" у Миколаївській області.

Раніше в Миколаєві патрульні затримали п'яного водія таксі, Порушник пояснив поліції, що ганявся по місту за "гномами", які нібито вкрали у нього глиняні глечики.

Також стало відомо, що в Україні на 25% збільшилася кількість ДТП через водіння в нетверезому вигляді.