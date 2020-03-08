підписатися на розсилку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
  • Новини
  • Події
  • Під Тернополем у ДТП зіткнулися 2 автомобіля: постраждали 5 осіб
08 березня 2020, неділя, 15:45 6
Події 2020-03-08T17:41:34+02:00
Українські Новини
Під Тернополем у ДТП зіткнулися 2 автомобіля: постраждали 5 осіб

Під Тернополем у ДТП зіткнулися 2 автомобіля: постраждали 5 осіб

Ольга Фандорина
ДТП, Тернопільська область
ДТП під Тернополем. Фото: tp.npu.gov.ua
ДТП під Тернополем. Фото: tp.npu.gov.ua

У ДТП у Тернопільській області постраждали п'ять осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції області в неділю, 8 березня.

Аварія сталася на ділянці автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка у Тернопільському районі. Зіткнулися автомобілі ЗАЗ-110307 і Volkswagen Vento.

"За попередньою інформацією, водій ЗАЗ, 1995 року народження, не впорався з керуванням, машину занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру транспортний засіб врізався в іномарку під керуванням львів'янина", - сказано в повідомленні.

Постраждали водій і троє пасажирів автомобіля ЗАЗ, а також чотирирічна дитина з машини Volkswagen.

Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб госпіталізовано у четвер, 13 лютого, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на 50 км автодороги Н-24 "Благовіщенське – Миколаїв" у Миколаївській області.

Раніше в Миколаєві патрульні затримали п'яного водія таксі, Порушник пояснив поліції, що ганявся по місту за "гномами", які нібито вкрали у нього глиняні глечики.

Також стало відомо, що в Україні на 25% збільшилася кількість ДТП через водіння в нетверезому вигляді.

Більше новин про: ДТП Тернопільська область

Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики
Новини
Після 8 березня курс долара може піднятися вище 25 гривень, - прогноз 18:23
Малюська приніс дружині троянду, привітав з 8 березня і запитав, чи не занадто дурний у нього вигляд 17:09
Через обстріли на Донбасі згорів український опорний пункт 16:12
Під Тернополем у ДТП зіткнулися 2 автомобіля: постраждали 5 осіб 15:45
Секвестр держбюджету поки не розглядається, - Уманський 15:26
більше новин
Малюська приніс дружині троянду, привітав з 8 березня і запитав, чи не занадто дурний у нього вигляд 17:09
Індексація пенсій розпочнеться з 1 квітня: у Мінсоцполітики розповіли, кому підвищать виплати в 2020 10:15
Продаж "Промінвестбанку" не суперечив чинному законодавству, — Мін'юст 20:22
Гривня злетіла: як змінився офіційний курс нацвалюти за тиждень 08:45
Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину 21:14
більше новин
Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину 21:14
В Україні коронавірус у 16 з 20 осіб не підтвердили, - МОЗ 14:50
У Чернівцях жінку за поширення неправдивих чуток про коронавірус притягнули до відповідальності 19:52
Суми обмежили масові заходи для запобігання поширенню коронавірусу 22:49
Кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день, - опитування 10:50
більше новин
Зеленський привітав жінок з 8 березня і побажав здійснення усіх мрій
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok