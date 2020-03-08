Зеленський привітав жінок з 8 березня і побажав здійснення усіх мрій

Президент Володимир Зеленський бажає жінкам здійснення всіх бажань з нагоди 8 Березня.

Про це він написав у своєму Instagram, передають Українські Новини.



"У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти і говорили про те, як своєю любов'ю, красою і турботою вони надихають сильну стать на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня. Вони захищають Батьківщину, вчать дітей, лікують, рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі", - написав президент.



Він додав, що чоловіки готові допомагати жінкам в усьому, щоб вони могли стати тими, ким бажає їх душа.

Привітання президента з 8 березня. Скріншот. Instagram/zelenskiy_official

Як повідомляли Українські Новини, 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день.



Крім того, 77% українців мають намір відзначати 8 березня, а 19% зазначили, що святкувати не будуть. Серед чоловіків дещо більше респондентів, які мають намір святкувати 8 березня, ніж серед жінок.

Кращі листівки з привітаннями з 8 березня.