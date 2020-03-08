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08 березня 2020, неділя, 12:56 38
Суспільство 2020-03-08T16:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський привітав жінок з 8 березня і побажав здійснення усіх мрій

Зеленський привітав жінок з 8 березня і побажав здійснення усіх мрій

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, 8 березня, Привітання, Міжнародний жіночий день
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський бажає жінкам здійснення всіх бажань з нагоди 8 Березня.

Про це він написав у своєму Instagram, передають Українські Новини.

"У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти і говорили про те, як своєю любов'ю, красою і турботою вони надихають сильну стать на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня. Вони захищають Батьківщину, вчать дітей, лікують, рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі", - написав президент.

Він додав, що чоловіки готові допомагати жінкам в усьому, щоб вони могли стати тими, ким бажає їх душа.

Привітання президента з 8 березня. Скріншот. Instagram/zelenskiy_officialПривітання президента з 8 березня. Скріншот. Instagram/zelenskiy_official

Як повідомляли Українські Новини, 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день.

Крім того, 77% українців мають намір відзначати 8 березня, а 19% зазначили, що святкувати не будуть. Серед чоловіків дещо більше респондентів, які мають намір святкувати 8 березня, ніж серед жінок.

Кращі листівки з привітаннями з 8 березня.

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