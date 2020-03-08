В Японії зник український спортсмен Олексій Борисенко

В Японії зник український спортсмен і тренер з лижного спорту Олексій Борисенко. Про це написав у Facebook Денис Соколов.

"Наш Олексій Борисенко поїхав у Токіо на марафон-мейджор, який відмінився через коронавірус, і зник. У готелі залишилися речі, на літак в Україну він не сів", - написав Соколов.

За однією з версій, він міг відправитися на гору Фудзі.



На сторінці Олексія у соцмережі користувачі повідомили, що в Японії вже зібрали групу приватних альпіністів, які готові вийти на пошуки.

"Наше посольство активно займається. Підключили всіх кого можна", - сказав УП директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.



Як повідомляли Українські Новини, у січні з борту іноземного судна зник український моряк. Корабель прямував з Нігерії в порт США.



Раніше в Москві від оксиду азоту загинула українська пара шахістів.



Крім того, українські альпіністи загинули в горах Словаччини. Нещасний випадок стався на спуску з гори Видлова башта (висота – 2522 метра) в словацьких Татрах (частина Карпат).