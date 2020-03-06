В Москве с помощью газа убили украинскую пару шахматистов

В пятницу, 6 марта в социальных сетях появилась информация о смерти двух украинцев в одной из московских квартир. В дальнейшем выяснилось, что погибшими оказались украинский гроссмейстер и его девушка. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что речь идет о 27-летнем украинском гроссмейстере Станиславе Богдановиче и 18-летней украинской шахматистке Александре Вернигора.

Изначально следственный комитет РФ в своем сообщении не называл имен умерших - так же, как и причин их смерти. Однако отмечалось, что признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.

По предварительной версии, сообщил источник агентства ТАСС, они "погибли от оксида азота, на их головах были пакеты".

Оксидом азота или закисью азота называют "веселящий газ". При вдыхании он производит опьяняющий эффекта и вызывает приступы смеха.

О смерти Богдановича в своем фейсбуке сообщил и председатель Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский.

"Мы не были друзьями. Более того - по многим вопросам у нас были полярные мнения - но я его уважал.Пусть земля ему будет пухом", - написал Сутовский.

Как сообщали Українські Новини, 5 лет назад, в Москве жестоко убили российского бизнесмена Бориса Немцова.

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