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29 ноября 2019, пятница, 09:25 239
Происшествия 2019-11-29T09:25:40+02:00
Українські Новини
Украинские альпинисты погибли в горах Словакии

Украинские альпинисты погибли в горах Словакии

Альпинисты, гибель людей, Словакия, Татры
Украинские альпинисты погибли в словацких Татрах. Коллаж 24 канала
Украинские альпинисты погибли в словацких Татрах. Коллаж 24 канала

В Словакии 28 ноября погибли двое украинских альпинистов – инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрилева.

Как сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания города Киева в Facebook, несчастный случай произошел на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). Факт гибели украинцев подтвердили местные спасатели, обстоятельства выясняются, сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", – прокомментировал поисковую операцию альпинист Александр Кашель.

Как сообщали Українські Новини, тела сотен альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, появились из-под снега.

Ранее с Эвереста вертолетом сняли двух альпинистов, застрявших на высоте 6,4 км. Также в Канаде в горах исчезли трое известных альпинистов.

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