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27 февраля 2020, четверг, 12:20 161
Силовые структуры 2020-02-27T12:20:10+02:00
Українські Новини
Дело бывшего мэра Ирпеня направили в суд

Дело бывшего мэра Ирпеня направили в суд

Надежда Комендантова
Суд, Владимир Карплюк, Мэр Ирпеня, Растрата денежных средств
Владимир Карплюк. Фото: mignews.com.ua
Владимир Карплюк. Фото: mignews.com.ua

В Ирпенский городской суд Киевской области 24 февраля направлен обвинительный акт в отношении бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Карплюка обвиняют в растрате чужого имущества на сумму более 250 000 грн по части 4 статьи 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

Напомним, Карплюк пытался покинуть страну, но его остановила повестка прокуратуры.

В июле 2019 года, когда стало понятно, что Карплюк проиграл выборы народных депутатов в избирательном округе №95 и не сможет воспользоваться депутатской неприкосновенностью, бывший мэр Ирпеня также летал на несколько недель в Испанию к своему другу и бизнес-партнеру, экс-секретарю Ирпенского городского совета, застройщику проблемных жилых комплексов микрорайона "Благодатный" Игорю Вишнякову.

Это случилось после того, как Генеральная прокуратура вызвала его для дачи показаний в уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В поисках Карплюка в Ирпень приезжал лично генпрокурор Юрий Луценко.

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