МОЗ запустило Telegram-бота для відповідей на питання про коронавірус

Міністерстві охорони здоров'я після запуску спеціальної інформ-сторінці про коронавирусе запустило Telegram-бот для відповідей на питання про коронавирусе COVID-19 в Україні в той час, як в Україні коронавірус у 16 з 20 осіб не підтвердили.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

"Міністерство охорони здоров'я України запустило Telegram-бота для оперативного відповіді на часті запитання щодо коронавірус в Україні", - повідомляє МОЗ.

Бот доступний за адресою.

Скріншот Telegram-каналу про коронавірус

Скріншот Telegram-бота про коронавірус

Скріншот питань у Telegram-боті про коронавірус

Крім того, працює єдиний верифікований Міністерством охорони здоров'я Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною інформацією про ситуацію з коронавірусом в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус.

Тим часом, на борту лайнера "Grand Princess", який ізольований біля берегів Каліфорнії (США) яерез спалах коронавірусу, перебувають 49 громадян України.

Тим часом, жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3491 людини, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 102 тисячі.