В Україну з ОРДЛО не будуть пускати людей з симптомами коронавірусу

З 7 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ в зоні ООС у зв'язку з поширенням на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"У зв'язку з поширенням на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, за наказом командувача Об'єднаних сил у КПВВ з тимчасово окупованих територій з 7:00 7 березня 2020 року запроваджуються тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ", - повідомили у відомстві.

Всі особи, які будуть перетинати лінію розмежування через КПВВ, будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і в разі виявлення ознак, схожих на симптоми цього захворювання, "до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи, спрямовані на захист їхнього здоров'я і недопущення поширення інфекції", - зазначили в ДПСУ.

При цьому громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду території України, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією, будуть доставляти в певний спеціалізований лікувальний заклад. Для цього в кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом.

У разі виявлення ознак захворювання в осіб, які прямують з тимчасово окупованих територій, які не мають реєстрації на підконтрольній уряду України території, таким особам не буде надано дозвіл на прохід (проїзд) через КПВВ.

Громадян, які проживають на підконтрольній уряду території України, командування Об'єднаних сил закликає без крайньої потреби не відвідувати тимчасово окуповані території Донецької і Луганської області.

"Повідомляємо, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях російсько-окупаційні адміністрації не зможуть взяти під контроль через гостру нестачу кваліфікованого медичного персоналу та спеціалізованого обладнання та медикаментів", - додали в ДПСУ.

Як повідомляли Українські Новини, новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавирусу.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в деяких регіонах країни.

Раніше на КППВ і в лікарні Луганської області завезли спеціальні комбінезони для прийняття хворих коронавірусом.