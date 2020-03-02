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  • В КППВ и больницы Луганской области завезли специальные комбинезоны для принятия больных коронавирусом
02 марта 2020, понедельник, 20:13 131
Общество 2020-03-02T20:13:48+02:00
Українські Новини
В КППВ и больницы Луганской области завезли специальные комбинезоны для принятия больных коронавирусом

В КППВ и больницы Луганской области завезли специальные комбинезоны для принятия больных коронавирусом

Елизавета Кесельман
Луганск, Луганская область, ОРДЛО, коронавирус в Украине
Коронавирус, изолятор, карантин, медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавирус, изолятор, карантин, медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В то время, как у выезжающих в зону ОРДЛО начали замерять температуру, Луганская областная государственная администрация укомплектовала специальными защитными комбинезонами контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) и подготовленные к приему возможных больных коронавирусной инфекции Covid-19 медицинские учреждения.

Об этом говорится в сообщении облгосадминистрации, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 2 марта заместитель луганского губернатора Екатерина Безгинская передала комплекты защитных комбинезонов персоналу Лисичанской станции скорой медицинской помощи и инфекционным отделением Рубежанской и Северодонецкой городских больниц.

Также комбинезоны передадут в Луганскую областную детскую клиническую больницу, инфекционное отделение в Старобельское и на КПВВ.

До конца недели в Луганскую область должны доставить около 500 тыс. защитных масок и 6 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сейчас подготовлен запрос на выделение средств из областного бюджета на лекарства и необходимые медицинские расходные материалы.

Как сообщали Українськi Новини, Луганская область определила Рубежанскую горбольницу местом временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом.

Для госпитализации взрослых больных коронавирусом определены Рубежанская горбольница, для детей - Луганская областная детская клиническая больница в Лисичанске.

Луганская область организовала дежурство бригад скорой медицинской помощи и обеспечила бесконтактными инфракрасными термометрами 4 контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) с неподконтрольной Украине территорией для противодействия распространению коронавируса.

Также в Украине четырех людей проверяют на коронавирус. 

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