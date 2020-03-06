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06 березня 2020, пʼятниця, 22:49 7
Суспільство 2020-03-06T22:55:28+02:00
Українські Новини
Суми обмежили масові заходи для запобігання поширенню коронавірусу

Суми обмежили масові заходи для запобігання поширенню коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, Китайський коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Сумська міська рада вирішила обмежити проведення культурно-масових заходів для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19, кількість заражених на який у світі перевищила 100 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міськради передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла низку заходів щодо недопущення коронавірусної інфекції Covid-19 у Сумах: встановити режим підвищеної готовності для всіх підрозділів міськради на період ризику поширення коронавірусної інфекції; обмежити проведення нарад, конференцій та засідань за участю великої кількості людей; обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів до поліпшення епідемічної ситуації щодо захворюваності коронавірусною інфекцією. Також, згідно з рішенням комісії, навчальні заклади міста мають бути забезпечені дезінфекційними засобами та засобами особистого захисту.

Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг контролювати проведення дезінфекції в комунальному та приватному пасажирському транспорті.

Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідини місць великих скупчень людей і користування пасажирським транспортом з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції Covid-19 контактним і крапельним шляхом.

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті у жінки підозрюють коронавірус.

Також через можливі випадки коронавірусу в ОРДЛО штаб ООС ввів обмеження на КПВВ.

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