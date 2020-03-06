підписатися на розсилку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 березня 2020, пʼятниця, 19:47 9
Президент 2020-03-06T21:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський поставив Путіну дедлайн для завершення війни на Донбасі

Зеленський поставив Путіну дедлайн для завершення війни на Донбасі

Таня Войтюк
Володимир Путін, Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Нормандська четвірка
Володимир Зеленський. Фото: Богдан Бортаков
Володимир Зеленський. Фото: Богдан Бортаков

Президент України Володимир Зеленський, який збирається в тур по всіх областях України, вважає, що може домовитися про угоду з Володимиром Путіним і дає йому рік, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю The Guardian.

Президент пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу в ситуації на Донбасі.

"Час іде... Уряд може витратити один рік на операцію. Тоді це повинно бути реалізовано. Більше не можна", - заявив він.

Він також підкреслив, що його зустріч з Путіним в Парижі в грудні мала "кілька емоційних аспектів".

"Думаю, він мене почув. У мене було це почуття. Сподіваюся, це не помилкове відчуття", - додав Зеленський.

Президент також додав, що Ангелі Меркель і Еммануелю Макрону, двом іншим лідерам так званої "нормандської четвірки", важливо чинити тиск на Путіна. Він сказав, що лідери Франції та Німеччини підтримують Україну, але висловив стурбованість зусиллями з одночасного відновлення відносин з Москвою.

"Ви не можете грати в гру на двох фронтах", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна передала список з більш ніж 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими.

Також Зеленський обговорив з послами країн G7 питання подальшого курсу України.

Більше новин про: Володимир Путін Володимир Зеленський війна на Донбасі Нормандська четвірка

Суд повернув "Гончаруку" позов проти Разумкова і З...
Путін заперечує, що у нього є двійники...
Масштабний обмін полоненими планується провести до...
На Донбасі ЗСУ зазнали серйозних втрат...
Нардеп Волошин повністю здоровий, але готовий відправитися на двотижневий карантин
Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус
Новини
Адвокати Порошенка маніпулювали інформацією про закриття справи стосовно придбання "Прямого" 20:50
Продаж "Промінвестбанку" не суперечив чинному законодавству, — Мін'юст 20:22
У Чернівцях жінку за поширення неправдивих чуток про коронавірус притягнули до відповідальності 19:52
Зеленський поставив Путіну дедлайн для завершення війни на Донбасі 19:47
У Волинській області виявили контрафактних сигарет на 15 млн гривень 19:25
більше новин
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня 09:40
Аваков задекларував більше мільйона гривень зарплати в МВС за минулий рік 11:29
Гетманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби" заступником міністра 18:44
Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова 14:43
більше новин
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства 16:01
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня 09:40
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
В. о генпрокурора став Чумак 10:48
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
більше новин
В. о генпрокурора став Чумак
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok