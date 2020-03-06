Зеленський поставив Путіну дедлайн для завершення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський, який збирається в тур по всіх областях України, вважає, що може домовитися про угоду з Володимиром Путіним і дає йому рік, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю The Guardian.

Президент пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу в ситуації на Донбасі.

"Час іде... Уряд може витратити один рік на операцію. Тоді це повинно бути реалізовано. Більше не можна", - заявив він.

Він також підкреслив, що його зустріч з Путіним в Парижі в грудні мала "кілька емоційних аспектів".

"Думаю, він мене почув. У мене було це почуття. Сподіваюся, це не помилкове відчуття", - додав Зеленський.

Президент також додав, що Ангелі Меркель і Еммануелю Макрону, двом іншим лідерам так званої "нормандської четвірки", важливо чинити тиск на Путіна. Він сказав, що лідери Франції та Німеччини підтримують Україну, але висловив стурбованість зусиллями з одночасного відновлення відносин з Москвою.

"Ви не можете грати в гру на двох фронтах", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна передала список з більш ніж 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими.

Також Зеленський обговорив з послами країн G7 питання подальшого курсу України.