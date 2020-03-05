подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 21:08 15
Президент 2020-03-05T21:08:33+02:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины

Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины

Елизавета Кесельман
Большая семерка, Владимир Зеленский, Иностранные послы
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7; США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) и главой представительства Европейского Союза Матти Маасикасом вопросы дальнейшего курса Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В частности, во время встречи Президент подчеркнул неизменность курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев.

Он подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров произошла с целью улучшения результативности работы и не повлияет на приоритеты во внутренней и внешней политике.

Зеленский поблагодарил послов "Большой семерки" и главу представительства Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку реформ в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский намерен совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием 6 марта посетить Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) для предотвращения срыва контракта на поставку пассажирских вагонов и дизель-поездов для акционерного общества "Укрзализныця".

Кроме того, сегодня завершился карантин в Новых Санжарах. 

Больше новостей о: Большая семерка Владимир Зеленский Иностранные послы

Рада выразила недоверие Рябошапке
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная
Новости
Сегодня ограничат движение на Южном мосту в Киеве из-за ремонта 21:15
Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины 21:08
От -3 до +17 с дождями и туманами: перед праздничными выходными украинцев ждут погодные сюрпризы 21:00
Не нужно всем измерять температуру, - в Минздраве дали рекомендации для учебных заведений по коронавирусу 20:55
Мы будем информировать людей о коронавирусе в Украине, потому что украинская власть молчит, - Нацкорпус 20:42
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
Массовые мероприятия из-за коронавируса запретят в некоторых регионах, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok