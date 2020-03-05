Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7; США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) и главой представительства Европейского Союза Матти Маасикасом вопросы дальнейшего курса Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В частности, во время встречи Президент подчеркнул неизменность курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев.

Он подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров произошла с целью улучшения результативности работы и не повлияет на приоритеты во внутренней и внешней политике.

Зеленский поблагодарил послов "Большой семерки" и главу представительства Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку реформ в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский намерен совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием 6 марта посетить Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) для предотвращения срыва контракта на поставку пассажирских вагонов и дизель-поездов для акционерного общества "Укрзализныця".

Кроме того, сегодня завершился карантин в Новых Санжарах.