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06 березня 2020, пʼятниця, 16:35 17
Економіка 2020-03-06T18:15:02+02:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився на 26 копійок

Курс гривні на міжбанку знизився на 26 копійок

Валерия Драгомирова
курс долара, курс гривні, Міжбанк
Гроші
Гроші

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 12 коп. у п'ятницю знизився на 26 коп. до 24,97 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,67-24,71 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,88-24,90 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,95-24,98 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 5,18% з 23,74 UAH/USD до 24,97 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR.


Тим часом долар після довгих вихідних подорожчає.

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