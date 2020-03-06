Курс гривні на міжбанку знизився на 26 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 12 коп. у п'ятницю знизився на 26 коп. до 24,97 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,67-24,71 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,88-24,90 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,95-24,98 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 5,18% з 23,74 UAH/USD до 24,97 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR.



Тим часом долар після довгих вихідних подорожчає.