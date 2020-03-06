Курс гривні на міжбанку знизився на 26 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 12 коп. у п'ятницю знизився на 26 коп. до 24,97 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,67-24,71 UAH\/USD, потім котирування зросли до 24,88-24,90 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,95-24,98 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 5,18% з 23,74 UAH\/USD до 24,97 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH\/USD. Середній курс купівлі євро підвищився на 0,16 коп. до 27,2600 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 0,88 коп. до 27,7548 UAH\/EUR. Тим часом долар після довгих вихідних подорожчає.