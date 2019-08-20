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  • Кличко заявил, что пешеходно-велосипедный мост нравится всем, кроме его политических оппонентов
20 августа 2019, вторник, 20:26 255
Политика 2019-08-20T20:27:36+03:00
Українські Новини
Кличко заявил, что пешеходно-велосипедный мост нравится всем, кроме его политических оппонентов

Кличко заявил, что пешеходно-велосипедный мост нравится всем, кроме его политических оппонентов

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов, нравится всем киевлянам и украинцам, исключая оппонентов Виталия Кличко, который инициировал возведение этого туристического объекта. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает сайт Виталия Кличко.

"Этот мост нравится каждому человеку, который там побывал, но не не нравится моим оппонентам. И "мост Кличко" уже стал элементом политической борьбы против меня. Вот сейчас уже подбросили новую информацию - мухи там! Как могли завестись мухи в стекле? - Не знаю. Увидели насекомых с нижней части стекла и уж такая сенсация! Могу сказать одно - из мухи сделали слона", - пошутил Кличко.

Он обратился к киевлянам и всем украинцам, чтобы, при возможности, они посетили пешеходный мост и оценили красоту этого туристического объекта и вида, открывающегося с него на Днепр.

"Я убежден, что от моста вы будете под большим впечатлением. И очень хорошо, что такие объекты в столице появляются. Я буду делать все возможное, чтобы хороших туристических объектов в городе становилось все больше! Ежедневно десятки тысяч киевлян приходят на пешеходный мост. Это ответ на вопрос, нужен ли он был или нет", - подчеркнул мэр Киева.

Он в очередной раз опроверг информацию, что проект пешеходно-велосипедного моста будто бы был украден и что на его строительстве были украдены средства.

Также мэр назвал ложью информацию, что ЮНЕСКО будто бы была против строительства моста.

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