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06 березня 2020, пʼятниця, 15:04 6
Політика 2020-03-06T16:45:03+02:00
Українські Новини
ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

Ольга Фандорина
Азаров. Фото: colonelcassad - LiveJournal
Азаров. Фото: colonelcassad - LiveJournal

Рада Європи зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова (2010-2014) і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького (2012-2014).

Відповідне рішення оприлюднено в офіційному віснику Європейського Союзу, передають Українські Новини.

Причини зняття санкцій не вказані.

При цьому проти 10 топ-чиновників, відповідальних за привласнення державних коштів України, санкції продовжені до 6 березня 2021 року: екс-Президента Віктора Януковича (2010-2014) і його сина Олександра, колишнього виконуючого обов'язки прем'єра Сергія Арбузова (2014), екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка (2012-2014), екс-генпрокурора Віктора Пшонки (2010-2014) і його сина, депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Артема, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка (2011-2014) і його заступника Віктора Ратушняка, екс-міністра освіти Дмитра Табачника (2013-2014), бізнесмена Сергія Курченка.

Спочатку, в березні 2014 року ЄС ввів санкції проти 18 чиновників, проте згодом деякі з них в судовому порядку домоглися зняття обмежувальних заходів у зв'язку з недостатніми доказами Україною їх вини.

Як повідомляли Українські Новини", у 2019 році рада ЄС продовжив санкції щодо Януковича і ще 11 відповідальних за привласнення державних коштів України до 6 березня 2020.Раніше посли Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького. Тим часом Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму.

 
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