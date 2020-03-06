ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

Рада Європи зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова (2010-2014) і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького (2012-2014).

Відповідне рішення оприлюднено в офіційному віснику Європейського Союзу, передають Українські Новини.

Причини зняття санкцій не вказані.

При цьому проти 10 топ-чиновників, відповідальних за привласнення державних коштів України, санкції продовжені до 6 березня 2021 року: екс-Президента Віктора Януковича (2010-2014) і його сина Олександра, колишнього виконуючого обов'язки прем'єра Сергія Арбузова (2014), екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка (2012-2014), екс-генпрокурора Віктора Пшонки (2010-2014) і його сина, депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Артема, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка (2011-2014) і його заступника Віктора Ратушняка, екс-міністра освіти Дмитра Табачника (2013-2014), бізнесмена Сергія Курченка.

Спочатку, в березні 2014 року ЄС ввів санкції проти 18 чиновників, проте згодом деякі з них в судовому порядку домоглися зняття обмежувальних заходів у зв'язку з недостатніми доказами Україною їх вини.