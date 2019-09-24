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24 сентября 2019, вторник, 15:07 35
Внешняя политика 2019-09-24T15:30:33+03:00
Українські Новини
Санкции продолжаются: суд ЕС отменил прошлогодние санкции против Янукович, но текущие оставил в силе

Санкции продолжаются: суд ЕС отменил прошлогодние санкции против Янукович, но текущие оставил в силе

Виктор Янукович
Виктор Янукович

Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

Об этом говорится в решении Суда ЕС общей юрисдикции, сообщает "Европейская правда".

Так, в решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года. В то же время Виктор Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 остается в силе.

Как сообщали Українські Новини, суд Европейского Союза отменил введенные Евросоюзом в 2018 году санкции против бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Ранее бывший президент Украины, збежавший в 2014 году в Россию, Виктор Янукович заявил о намерение вернуться в Украину, о чем сообщил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.  Также суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева.

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