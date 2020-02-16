В центре Москвы в церковь ворвался мужчина с ножом и порезал людей

В центре Москвы мужчина с ножом в воскресенье, 16 февраля, напал на прихожан храма Святителя Николая, два человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи", - сказала она.

Отмечается, что полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник агентства сообщил, что мужчина, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре на Лондонском мосту мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего. Также в Лондоне перекрыли мост через Темзу из-за сообщений о стрельбе.