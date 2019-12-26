В Харькове в полицию пожаловались на священника, который дерется кадилом по голове, - СМИ

В Харькове в полицию поступила необычная жалоба - заявитель жаловался, что священники его не выдерживают, бьют кадилом по голове и он хочет исповедаться в полиции, передает "Страна".

В частности заявительница по имени Елена изъявила желание исповедаться полицейским.

"Хочет исповедаться полицейским, поскольку священники не выдержат", - говорится в одном из обращений, датируемым сентябрем 2019 года.

В другом зарегистрированном обращении указано, что в декабре священник ударил заявителя кадилом по голове на улице Механизаторской.

"Священник ударил заявителя кадилом по голове, рекомендовано 103", - говорится в заявлении.

Подлинность не подтверждена официально, но, как известно, полицейские обязаны регистрировать все поступающие заявления.

полицейские обязаны регистрировать все поступающие заявления.

Как сообщали Українські новини, ранее священника, который совершил пьяное ДТП в Ровенской области, сняли с должности настоятеля прихода.

Также ранее священник, выставивший для поклонения в церкви похороненную жену, признан невиновным.