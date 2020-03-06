1 військовий загинув, 3 травмовані внаслідок підриву на вибуховому пристрої в зоні ООС

1 військовий загинув, 3 травмовані внаслідок підриву на вибуховому пристрої в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП (бойової машини піхоти) на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", - сказано в ньому.

Відзначається, що ще 3 українських військових отримали мінно-вибухові травми.

Всіх постраждалих оперативно доставили у військово-медичні установи, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 5 березня, 1 військовий поранений, 2 травмовані.

Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС 4 березня, 4 військових поранені.

3 березня бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув та 5 поранені.