1 військовий загинув, 3 травмовані внаслідок підриву на вибуховому пристрої в зоні ООС

1 військовий загинув, 3 травмовані внаслідок підриву на вибуховому пристрої в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю. Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини. "Сьогодні, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП (бойової машини піхоти) на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", - сказано в ньому. Відзначається, що ще 3 українських військових отримали мінно-вибухові травми. Всіх постраждалих оперативно доставили у військово-медичні установи, де їм надається кваліфікована медична допомога. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 5 березня, 1 військовий поранений, 2 травмовані. Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС 4 березня, 4 військових поранені. 3 березня бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув та 5 поранені.