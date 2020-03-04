Один воин погиб, еще пятеро ранены: ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе

За прошлые сутки, 3 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще пятеро – ранены, сообщили в пресс-центре ООС. "3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов: четыре раза неподалеку Широкино стреляли из минометов калибра 82 мм – враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Зайцево велся огонь из подствольного гранатомета; рядом с Лебединским ударили из миномета калибра 82 мм – 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил только один обстрел: вблизи Луганского боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения", – рассказали в ООС. Как сообщали Українськi Новини, 2 марта боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных были ранены и 3 травмированы. Ранее в Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного. 1 марта также погиб украинский военный, семеро получили ранения.