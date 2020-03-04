подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 08:15 746
Силовые структуры 2020-03-04T08:16:08+02:00
Українські Новини
Один воин погиб, еще пятеро ранены: ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе

Один воин погиб, еще пятеро ранены: ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе

Надежда Комендантова
ВСУ, ООС, Потери в зоне ООС, Погибшие в ООС, потери военных
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

За прошлые сутки, 3 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще пятеро – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

  • четыре раза неподалеку Широкино стреляли из минометов калибра 82 мм – враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Зайцево велся огонь из подствольного гранатомета;
  • рядом с Лебединским ударили из миномета калибра 82 мм – 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил только один обстрел:

  • вблизи Луганского боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, 2 марта боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных были ранены и 3 травмированы.

Ранее в Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного.

1 марта также погиб украинский военный, семеро получили ранения.

 

Больше новостей о: ВСУ ООС Потери в зоне ООС Погибшие в ООС потери военных

В Луганской области начали расследовать попадание ...
Бой на линии разграничения на Донбассе закончился:...
На Донбассе погиб военный, еще четыре ранены...
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб военный...
Сегодня Рада рассмотрит вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ
За сутки от коронавируса умерли 94 человека: данные на 4 марта
Новости
Доллар и евро продолжают стремительно дорожать 10:25
Аптеки в Черновцах. Фото: molbuk.ua
Коронавирус в Украине: в Черновцах в аптеках закончились маски и исчезают антисептики 10:21
В сети появилось заявление Гончарука об отставке 10:20 Документ
Судью Харьковской области Попович освободили от ответственности в деле о декларировании недостоверной информац 10:15
Энергосообщество расследует злоупотребление ДТЭК монопольным положением в "Бурштынском энергоострове" 09:55
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:54
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
больше новостей
Один воин погиб, еще пятеро ранены: ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok