Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе, ранены 4 военных

Вчера, 4 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получили четверо украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет.

"Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден. Вчера, 4 Марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе при обстреле боевиков пострадала мирная жительница, ранены 5 военных.

Также в Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного.