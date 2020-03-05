подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
05 марта 2020, четверг, 08:16 115
Силовые структуры 2020-03-05T08:16:52+02:00
Українські Новини
Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе, ранены 4 военных

Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе, ранены 4 военных

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 4 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получили четверо украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет.

"Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден. Вчера, 4 Марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе при обстреле боевиков пострадала мирная жительница, ранены 5 военных.

Также в Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного.

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

На Донбассе тяжело ранен военный...
Один воин погиб, еще пятеро ранены: ВСУ понесли се...
На Донбассе при обстреле боевиков пострадала мирна...
Обострение на Донбассе: погиб украинский военный, ...
Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе, ранены 4 военных
Новый министр Кабмина Немчинов голосовал и агитировал за Порошенко и даже участвовал в праймериз его партии
Новости
ЧП в Киеве. Фото: Информатор
В центре Киева мужчина разгромил подъезд и грозил взорвать гранату: дом штурмовал спецназ 08:17
Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе, ранены 4 военных 08:16
В Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса 08:13
Гончарук ушел – Шмыгаль пришел: в Украине заменили "правительство, за которое не стыдно" на "новые мозги" 07:00 Новости дня
Доллар приближается к отметке 25. Курс валют в четверг от НБУ 06:30
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
больше новостей
Доллар приближается к отметке 25. Курс валют в четверг от НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok