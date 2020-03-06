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06 марта 2020, пятница, 10:12 120
Силовые структуры 2020-03-06T10:16:40+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики вели огонь из запрещенного оружия, ранен военные, еще двое травмированы

На Донбассе боевики вели огонь из запрещенного оружия, ранен военные, еще двое травмированы

Ярина Вацяк
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: facebook.com/93OMBR
Война на Донбассе. Фото: facebook.com/93OMBR

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 5 марта, 1 украинский военнослужащий ранен, 2 получили боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

1 обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов украинских позиций возле Зайцево, Новотошковского, Орехово, Новозвановки и Луганского.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие.

Пострадавших нет.

Огонь украинские защитники не открывали - режим тишины был соблюден.

В четверг в результате обстрелов противника 1 украинский военный получил ранения и еще 2 военнослужащих получили боевые травмы.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС 4 марта, 4 военных ранены.

3 марта боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб и 5 ранены.

Ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения. В результате обстрелов боевиков украинские защитники понесли потери. Боевики применяют минометы калибра 120 мм, ведут огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

 

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