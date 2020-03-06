На Донбассе боевики вели огонь из запрещенного оружия, ранен военные, еще двое травмированы

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 5 марта, 1 украинский военнослужащий ранен, 2 получили боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

1 обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов украинских позиций возле Зайцево, Новотошковского, Орехово, Новозвановки и Луганского.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие.

Пострадавших нет.

Огонь украинские защитники не открывали - режим тишины был соблюден.

В четверг в результате обстрелов противника 1 украинский военный получил ранения и еще 2 военнослужащих получили боевые травмы.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС 4 марта, 4 военных ранены.

3 марта боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб и 5 ранены.

Ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения. В результате обстрелов боевиков украинские защитники понесли потери. Боевики применяют минометы калибра 120 мм, ведут огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.