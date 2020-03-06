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06 березня 2020, пʼятниця, 13:16 21
Верховна Рада і партії 2020-03-06T13:45:21+02:00
Українські Новини
Депутат Волошин. який контактував з хворим короновірусом, сьогодні був в Раді і навіть виступав

Депутат Волошин. який контактував з хворим короновірусом, сьогодні був в Раді і навіть виступав

Ольга Фандорина
Олег Волошин, коронавірус в Україні, Коронавірус у Франції, Коронавірус у Верховній Раді
Олег Волошин в Верховвной Раді. Скріншот трансляції
Олег Волошин в Верховвной Раді. Скріншот трансляції

Депутат Волошин, який контактував з хворим коронавірусом французьким депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, сьогодні був у Верховній Раді і навіть виступав. Про це йдеться у прямій трансляції засідання Верховної Ради.

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення, текст якого зараз прихований, проте в ЗМІ зберігся його скріншот. У ньому депутат повідомив, що зустрічався з французьким колегою.

Шикарний вид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.

Як повідомляли Українські Новини, на днях одного з депутатів Франції Жана-Люка-Рейтцера госпіталізували з підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція".

З-за коронавіруса Макрон перестав тиснути людям руки.

Також повідомлялося про те, що у Франції вилікували всіх заражених коронавірусом.

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Депутат Волошин. який контактував з хворим короновірусом, сьогодні був в Раді і навіть виступав
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