Новий прем'єр Шмигаль заробив за лютий 18 тисяч гривень

Заробітна плата новообраного прем'єр-міністра і колишнього віцепрем'єр-міністра-міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля, якого 4 березня Верховгная Рада призначила на посаду, в лютому склала 18 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Шмигалю в лютому, склала 18 088 гривень, з них посадовий оклад — 11 050 гривень, надбавка за вислугу років — 1 326 гривень, зарплата за час відрядження — 5 712 гривень.

Сума утриманих податків склала 3 527 гривень.

Фактична сума, отримана Шмыгалем, склала 14 560 гривень.

Зарплата Шмигаля. Скріншот документа

Як повідомляли Українські Новини, новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що припинення подачі води приведе до гуманітарної катастрофи в Криму і запропонував дати воду українцям, які там залишилися. Проте пізніше Шмигаль написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що можливості подавати воду в Крим до деокупації нема.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що питання подачі води в Крим повинно розглядатися в якості інструменту деокупації півострова.