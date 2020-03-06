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06 березня 2020, пʼятниця, 12:10 7
Кабмін 2020-03-06T13:15:01+02:00
Українські Новини
Новий прем'єр Шмигаль заробив за лютий 18 тисяч гривень

Новий прем'єр Шмигаль заробив за лютий 18 тисяч гривень

Кира Молчанова
зарплати чиновників, Денис Шмигаль, зарплати Кабміну
Денис Шмигаль Фото: YouTube
Денис Шмигаль Фото: YouTube

Заробітна плата новообраного прем'єр-міністра і колишнього віцепрем'єр-міністра-міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля, якого 4 березня Верховгная Рада призначила на посаду, в лютому склала 18 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Шмигалю в лютому, склала 18 088 гривень, з них посадовий оклад — 11 050 гривень, надбавка за вислугу років — 1 326 гривень, зарплата за час відрядження — 5 712 гривень.

Сума утриманих податків склала 3 527 гривень.

Фактична сума, отримана Шмыгалем, склала 14 560 гривень.

Зарплата Шмигаля. Скріншот документаЗарплата Шмигаля. Скріншот документа

Як повідомляли Українські Новини, новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що припинення подачі води приведе до гуманітарної катастрофи в Криму і запропонував дати воду українцям, які там залишилися. Проте пізніше Шмигаль написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що можливості подавати воду в Крим до деокупації нема.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що питання подачі води в Крим повинно розглядатися в якості інструменту деокупації півострова.

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