Уманський зустрівся з представником МВФ Люнгманом

В той час, як МВФ відзначив прогрес в переговорах з Україною, Мінфін повідомив, що нова програма Міжнародно валютного фонду є важливою для підтримки фінансової стабільності в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Наголошується, що 6 березня Ігор Уманський провів свою першу офіційну зустріч на посаді міністра фінансів з постійним представником МВФ в Україні Йостой Люнгманом.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан справ та подальші кроки двосторонньої співпраці.

В рамках конструктивного діалогу було відзначено важливість подальшого співробітництва України з МВФ.

Міністр фінансів наголосив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці з МВФ.

"Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримки фінансової стабільності та реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми", - зазначив міністр.

Він запропонував організувати найближчим часом зустріч керівництва уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні для обговорення подальшої співпраці.

Вказується, що в грудні 2019 року в результаті успішних переговорів було досягнуто технічна угода (Staff Level Agreement) з нової трирічної програми "EFF" загальним обсягом 5,5 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) перенесли щорічне весняне засідання через поширення коронавіруса Covid-19.

Фахівці МВФ досягли істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив у ході візиту в Україну з 20 березня.