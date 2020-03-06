Уманський зустрівся з представником МВФ Люнгманом

В той час, як МВФ відзначив прогрес в переговорах з Україною, Мінфін повідомив, що нова програма Міжнародно валютного фонду є важливою для підтримки фінансової стабільності в Україні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. Наголошується, що 6 березня Ігор Уманський провів свою першу офіційну зустріч на посаді міністра фінансів з постійним представником МВФ в Україні Йостой Люнгманом. Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан справ та подальші кроки двосторонньої співпраці. В рамках конструктивного діалогу було відзначено важливість подальшого співробітництва України з МВФ. Міністр фінансів наголосив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці з МВФ. "Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримки фінансової стабільності та реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми", - зазначив міністр. Він запропонував організувати найближчим часом зустріч керівництва уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні для обговорення подальшої співпраці. Вказується, що в грудні 2019 року в результаті успішних переговорів було досягнуто технічна угода (Staff Level Agreement) з нової трирічної програми "EFF" загальним обсягом 5,5 млрд доларів. Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) перенесли щорічне весняне засідання через поширення коронавіруса Covid-19. Фахівці МВФ досягли істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив у ході візиту в Україну з 20 березня.