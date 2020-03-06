Суд зобов'язав ДБР закрити справу про купівлю Порошенком "Прямого"

Кримінальне провадження про можливе ухилення від сплати податків колишнім Президентом Петром Порошенком при купівлі телеканалу "Прямий" Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань закрити.

Про це заявив Порошенко на брифінгу біля Держбюро розслідувань, де має відбутися його допит у цій справі о 14:00, передають Українські Новини.

Він зазначив, що суд зобов'язав відомство розглянути клопотання та закрити цю справу.

Крім того, Порошенко повідомив, що суд також зобов'язав ДБР відкрити справу проти депутата Верховної Ради Олександра Дубінського (фракція "Слуга народу") за підозрою у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, оскільки саме він був заявником у цій справі.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився підписати проекти підозри Порошенку.

Адвокат колишнього Президента Ілля Новіков заявив, що його відставка стала прямим наслідком цієї відмови.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за 13 кримінальних проваджень, учасником яких є Петро Порошенко, зокрема під час досудового розслідування допитані 562 свідки, спрямоване 431 запит, одержано 205 тимчасових доступів до речей і документів.

Після того, як Порошенко за рішенням суду мали доставити в ДБР 28 лютого о 14:00, вранці 28 лютого Порошенко прийшов в Державне бюро розслідувань, де мав відбутися його допит.