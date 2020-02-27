Минирование Дворца спорта: полиция не обнаружила взрывчатку

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов при проверке сообщения о минировании Дворца спорта в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

"Проверка окончена, эвакуация (людей) не проводилась. Правоохранители тщательно исследовали и само здание, и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено", - сказала она.

В четверг, 27 февраля, в Дворце Спорта на 11:00 был запланирован DreamBIG Forum, на котором в числе спикеров были заявлены бывший Президент Леонид Кравчук, боксер Александр Усик, предприниматель Андрей Федорив.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января неизвестный сообщал о минировании Центрального железнодорожного вокзала, но оно не подтвердилось.