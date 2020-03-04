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04 марта 2020, среда, 16:05 772
Происшествия 2020-03-04T16:12:22+02:00
Українські Новини
Из-за сообщения о минировании киевского ж/д вокзала эвакуировали весь персонал и пассажиров

Из-за сообщения о минировании киевского ж/д вокзала эвакуировали весь персонал и пассажиров

Елизавета Кесельман
Киев, Минирование, Сообщение о минировании, киевский жд вокзал
Киевский жд вокзал, Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com
Киевский жд вокзал, Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com

В Киеве эвакуировали весь персонал и пассажиров из центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Facebook.

 

Отмечается, что сообщение о минировании поступило 4 марта около 15:00. На данный момент работа вокзала временно ограничена, проводится проверка взрывотехниками, кинологами и правоохранителями.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда ездят по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала, полиция Львова эвакуировала 700 человек.

Кроме того, в ноябре 500 человек эвакуировали с поездов интерсити из-за сообщения о минировании. 

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