Из-за сообщения о минировании киевского ж/д вокзала эвакуировали весь персонал и пассажиров

В Киеве эвакуировали весь персонал и пассажиров из центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Facebook.

Отмечается, что сообщение о минировании поступило 4 марта около 15:00. На данный момент работа вокзала временно ограничена, проводится проверка взрывотехниками, кинологами и правоохранителями.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда ездят по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала, полиция Львова эвакуировала 700 человек.

Кроме того, в ноябре 500 человек эвакуировали с поездов интерсити из-за сообщения о минировании.