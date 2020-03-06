Пасажир підірвав петарду на станції метро "Вокзальна", поліція встановлює правопорушника

Пасажир підірвав петарду у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна", поліція встановлює правопорушника.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба київської поліції і метрополітену.

"Пасажир підірвав петарду у вагоні. На даний момент інцидент вичерпаний", - сказала прес-служба метрополітену.

При цьому поліція зазначила, що правоохоронці займаються встановленням та затриманням правопорушника.

Після встановлення обставин буде дана правова кваліфікація події.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна" стався вибух.

У вагоні спостерігалося задимлення, пасажири почали панікувати. Чергова по станції попросила людей покинути потяг. Всі пасажири висадилися на станції.

4 березня комунальне підприємство "Київський метрополітен" закривало станцію "Палац спорту" через анонімне повідомлення про мінування.

В той же день у Києві евакуювали весь персонал і пасажирів з центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінування.