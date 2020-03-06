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06 березня 2020, пʼятниця, 11:00 13
Події 2020-03-06T11:26:48+02:00
Українські Новини
Пасажир підірвав петарду на станції метро "Вокзальна", поліція встановлює правопорушника

Пасажир підірвав петарду на станції метро "Вокзальна", поліція встановлює правопорушника

Елизавета Драбкина
Петарда, Метро Вокзальная, вибух, Харківський метрополітен
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Пасажир підірвав петарду у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна", поліція встановлює правопорушника.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба київської поліції і метрополітену.

"Пасажир підірвав петарду у вагоні. На даний момент інцидент вичерпаний", - сказала прес-служба метрополітену.

При цьому поліція зазначила, що правоохоронці займаються встановленням та затриманням правопорушника.

Після встановлення обставин буде дана правова кваліфікація події.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна" стався вибух.

У вагоні спостерігалося задимлення, пасажири почали панікувати. Чергова по станції попросила людей покинути потяг. Всі пасажири висадилися на станції.

4 березня комунальне підприємство "Київський метрополітен" закривало станцію "Палац спорту" через анонімне повідомлення про мінування.

В той же день у Києві евакуювали весь персонал і пасажирів з центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінування.

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