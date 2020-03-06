Долар продовжує падати в обмінниках

У п'ятницю, 6 березня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 четвергом на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,4787 24,7929 27,2600 27,7548 3,37 3,85 Максимальний 24,6000 25,3000 27,4500 28,2000 3,66 5,00 Мінімальний 24,3000 24,6300 27,0000 27,4900 2,50 3,65

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на межбанківському валютному ринку після зміцнення у середу на 15 копійок в четвер зміцнився на 12 копійок до 24,71 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,09% з 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що економісти стверджують, що курс гривні може пробити позначку в 25 грн\$ вже в найближчі сім днів через втрату уваги до ОВДП, які вже не користуються таким попитом, як раніше.