На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої зброї, поранений військові, ще двоє травмовані

За добу, 5 березня, бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого 1 український військовослужбовець поранений, 2 зазнали бойових травм.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

1 обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілу українських позицій біля Зайцево, Новотошковского, Орехово, Новозвановки та Луганської.

Крім цього, за минулу добу противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши вогнепальну зброю.

Постраждалих немає.

Вогонь українські захисники не відкривали - режим тиші був дотриманий.

У четвер внаслідок обстрілу противника 1 український військовий отримав поранення і ще 2 військовослужбовців отримали бойові травми.

З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС 4 березня, 4 військових поранені.

3 березня бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув та 5 поранені.

Раніше штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування. Внаслідок обстрілів бойовиків українські захисники зазнали втрат. Бойовики застосовують міномети калібру 120 мм, ведуть вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.