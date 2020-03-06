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06 березня 2020, пʼятниця, 10:12 11
Силові структури 2020-03-06T11:30:04+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої зброї, поранений військові, ще двоє травмовані

На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої зброї, поранений військові, ще двоє травмовані

Ярина Вацяк
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС
Війна на Донбасі. Фото: facebook.com/93OMBR
Війна на Донбасі. Фото: facebook.com/93OMBR

За добу, 5 березня, бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого 1 український військовослужбовець поранений, 2 зазнали бойових травм.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

1 обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілу українських позицій біля Зайцево, Новотошковского, Орехово, Новозвановки та Луганської.

Крім цього, за минулу добу противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши вогнепальну зброю.

Постраждалих немає.

Вогонь українські захисники не відкривали - режим тиші був дотриманий.

У четвер внаслідок обстрілу противника 1 український військовий отримав поранення і ще 2 військовослужбовців отримали бойові травми.

З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС 4 березня, 4 військових поранені.

3 березня бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув та 5 поранені.

Раніше штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування. Внаслідок обстрілів бойовиків українські захисники зазнали втрат. Бойовики застосовують міномети калібру 120 мм, ведуть вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

 

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