Головне деокупація, інше - предмет переговорів, – Кулеба про відновлення авіасполучення і торговельних відносин з Росією

Новий міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру у програмі "Право на владу" телеканалу "1+1" на питання про дійсність розробки проектів домовленостей з Росією, в тому числі про повернення послів, відновлення авіасполучення і прямих торговельних угод в Офісі президента відповів, що країні потрібні дві стратегії, одна з яких - деокупація Донбасу і Криму, передають Українські Новини.

"Не бачу підстав для коментування. Безумовно, країні потрібні дві стратегії: деокупації Донбасу і Криму. Є ще одна стратегія, яка фундаментальна для перших двох, - це залучення інвестицій та відродження української промисловості. Тому що бідна економіка без грошей не створює сильну державу, в той час як слабкій державі дуже складно бути сильними на зовнішній арені. Тому сценарії можуть розглядатися різні. Це простір дипломатії - знаходити компроміс. Але кінцева мета одна - відновлення територіальної цілісності України та вихід країни-окупанта з нашої території. Все інше - це предмет переговорів", - відповів він.

Міністр додав, що сьогодні обговорював у Міністерстві закордонних справ з колегами детально питання Криму, а 6 березня, після повернення Президента Володимира Зеленського та його команди з Полтави, буде обговорювати пошук оптимальних моделей з ними.

Говорячи про окуповані території Донбасу, Кулеба повідомив, що після призначення на посаду міністра МЗС його першим ділом проінформували про стан справ із звільненням незаконно утримуваних українців.

Також Кулеба нагадав, що є три додаткових точки для розведення сил і засобів на Донбасі, і дискусія з ним продовжиться на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську (Білорусь) 11 березня.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль вважає, що подача води в анексований Росією Крим є питанням гуманітарної відповідальності перед людьми.