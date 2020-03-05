Новий міністр охорони здоров'я Ємець хоче повернути Держсанепідслужбу

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за відновлення діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Про це він сказав під час політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Сьогодні прем'єр-міністр схвалив моє прохання, щоб Санепідслужба, яка була зруйнована протягом останніх років, знову виникла, і сьогодні я маю довіру прем'єра, щоб виник перший заступник міністра охорони здоров'я - головний лікар Санепідемслужби. Це потрібно зробити негайно", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 26 лютого Кабінет Міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на посаду головного санітарно-епідеміологічного лікаря.

10 вересня 2014 року Кабмін створив Державну службу з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, об'єднавши функції Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Держсанепідслужби.

Після того, як прем'єр-міністром призначили Дениса Шмигаля, Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Іллю Ємця.